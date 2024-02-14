توزيع منهج الدراسات للترم الثانى للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 12:32 مساءً - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطة توزيع منهج الدراسات الاجتماعية المطور للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024 للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، خلال شهر فبراير ومارس وإبريل ويتم تخصيص شهر مايو للمراجعة.

محمد يوسف

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