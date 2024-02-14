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توزيع منهج الدراسات للترم الثانى للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 12:32 مساءً - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطة توزيع منهج الدراسات الاجتماعية المطور للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024 للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، خلال شهر فبراير ومارس وإبريل ويتم تخصيص شهر مايو للمراجعة.

 

الصف الرابع الابتدائي 

 

- منهج شهر فبراير المحور الثالث: المجتمع والثقافة

 

 

- الوحدة الأولى : السكان ونظام الحكم في بلدنا :-

 

- الدرس الأول : أنماط سكان بلدنا .

 

- الدرس الثاني : التراث الثقافي لسكان بلدنا .

 

- الدرس الثالث : نماذج للمشكلات الاجتماعية في بلدنا ...

 

- الدرس الرابع : نظام الحكم في بلدنا ..

 

- منهج شهر مارس 2024

 

- الوحدة الثانية : الأماكن السياحية والتراثية في بلدنا :

 

- الدرس الأول : تراثنا العربي .

 

- الدرس الثاني : الأماكن التراثية في بلدنا

 

- الدرس الثالث : الأماكن السياحية والأثرية في بلدنا .

 

- الدرس الرابع : السياحة واقتصاد بلدنا .

 

- الدرس الخامس : مسئوليتنا نحو تراث بلدنا .

 

- هيئات مؤثرة في المجتمع المصري : الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - منظمة اليونسكو .

 

- منهج شهر إبريل 2024 «المحور الرابع الحضارات والتواصل»

 

- الوحدة الثالثة : وسائل النقل والاتصال في بلدنا :

 

- الدرس الأول : تطور وسائل النقل وتأثيرها في المجتمع .

 

- الدرس الثاني : أنواع وسائل النقل في حياتي .

 

- الدرس الثالث : قواعد واخلاقيات استخدام وسائل النقل .

 

- الدرس الرابع : تطور وسائل الاتصال وتأثيرها في المجتمع .

 

- شخصيات مصرية مؤثرة : الملك خوفو - الملكة حتشبسوت. 

 

الصف الخامس الابتدائي 

- منهج شهر فبراير 2024 «المحور الثالث : الثقافة والمجتمع»

 

- الوحدة الأولى : سكان بلدنا وحياتهم الاجتماعية والدينية :

 

- الدرس الأول : نمو السكان وتوزيعهم في بلدنا .

 

- الدرس الثاني : الهرم السكاني لمصر.

 

- الدرس الثالث : مشكلة الزيادة السكانية في بلدنا.

 

- الدرس الرابع : الحياة الاجتماعية في بلدنا بين الماضي والحاضر .

 

- الدرس الخامس : الحياة الدينية في بلدنا بين الماضي والحاضر.

 

- منهج شهر مارس 2024 

 

- الوحدة الثانية : لمحات من تاريخ وحضارة بلدنا :

 

- الدرس الأول : انتصارات بلدنا عبر العصور.

 

- الدرس الثاني : مصر في عصري البطالمة والرومان.

 

- الدرس الثالث : العمارة والفنون في بلدنا بين الماضي والحاضر .

 

- الدرس الرابع : العلوم والآداب في بلدنا بين الماضي والحاضر .

 

- شخصيات مصرية مؤثرة : الملك رمسيس الثاني - الرئيس الراحل : محمد أنور السادات .

 

منهج شهر إبريل «المحور الرابع : الحضارات والتواصل»:

 

- الوحدة الثالثة : علاقات مصر مع العالم بين الماضي والحاضر

 

- الدرس الأول : التواصل السياسي والعسكري بين مصر والعالم .

 

- الدرس الثاني : التواصل العلمي والثقافي بين مصر والعالم.

 

- الدرس الثالث : التواصل الاقتصادي بين مصر ودول العالم.

 

- الدرس الرابع : البورصة المصرية .

 

- هيئات مؤثرة في المجتمع المصري : مكتبة الإسكندرية - المركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية) .

 

الصف السادس الابتدائي 

- شهر فبراير2024  المحور الثالث : المجتمع والثقافة

 

- الوحدة الأولي : سكان وطنا العربي وتراثهم الثقافي :

 

- الدرس الأول : نمو وتوزيع السكان في وطنا العربي .

 

- الدرس الثاني : خصائص سكان وطننا العربي.

 

- الدرس الثالث : الحياة الاجتماعية في عصر الدولة الإسلامية ...

 

- شهر مارس 2024 الوحدة الثانية : احداث وشخصيات بارزة في التاريخ الإسلامي.

 

- الدرس الأول : الدولة الأموية  .

 

- الدرس الثاني : الدولة العباسية .

 

- الدرس الثالث : مصر من الفتح العربي الإسلامي وحتى الدول المستقلة .

 

- الدرس الرابع : صلاح الدين الأيوبي وصد الخطر الصلبي .

 

الدرس الخامس : سيف الدين قطز وصد الخطر المغولي .

 

- شخصيات مؤثرة في الدولة الإسلامية : السيدة زبيدة بنت جعفر - العالمة مريم القبطية .

 

- شهر إبريل ٢٠٢٤ المحور الرابع : الحضارات والتواصل :

 

- الوحدة الثالثة : التراث الإسلامي والتواصل مع الحضارات الأخرى.

 

- الدرس الأول : الحياة السياسية والإدارية في عصر الدولة الإسلامية .

 

- الدرس الثاني : الحياة الاقتصادية في عصر الضارة الإسلامية .

 

- الدرس الثالث : الإنجازات العلمية والفنية في عصر الحضارة الإسلامية .

 

- الدرس الرابع : التكامل بين الدول العربية وتحقيق التنمية المستدامة هيئات مؤثرة في المجتمع العربي والإسلامي : الجامع الأزهر - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الألكسو ) .

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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