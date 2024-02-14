محافظ الجيزة.. رصف وتطوير ورفع كفاءة 5 شوارع حيوية بحي العمرانية (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 12:32 مساءً - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالالتزام بالمواعيد المحددة لإنهاء المشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية للعام المالي الجاري وسرعة تنفيذ اعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية لتحقيق الإستفادة المرورية منها للمواطنين.

تصريحات المحافظ جاءت خلال اطلاعه علي نسب تنفيذ أعمال الرصف للمشروعات بحي العمرانية ومركز ومدينة منشاة القناطر، حيث اطلع المحافظ علي أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة ٥ شوارع حيوية بحي العمرانية وشملت وضع الطبقة السطحية للرصف بشارع حسب النبي بدءآ من شارع جمال عبد الناصر وحتى شارع أحمد كامل بالاضافه الي وضع الطبقة السطحية للرصف بشارع محمود سابق الحناوى بدءآ من شارع فيصل وحتي شارع حسب النبي وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير متفرعات شارع الملك فيصل وفتح شرايين مرورية لتيسير الحركة .

وضمت مشروعات التطوير وضع الطبقة السطحية للرصف بشوارع مدرسة الصنايع وأحمد الفيومى الي جانب تنفيذ أعمال رصف وتطوير الجزء المتبقي من شارع ترعة الزمر بالعمرانية الشرقية باعتباره احد الطرق المؤدية لمحور الفريق كمال عامر وذلك في إطار خطة المحافظة بتطوير محاور الحركة المرورية .

وأطلع محافظ الجيزة علي جهود مركز ومدينة منشأة القناطر في تنفيذ أعمال رصف وتطوير طريق ترعه محمود خليل ببرقاش ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ .

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية للشركات المنفذة لضمان تنفيذ الأعمال طبقآ للمعايير والمواصفات القياسية والانتهاء وفقاً للجدول الزمني المحدد .