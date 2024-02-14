الرئاسة: قمة "مصرية ـ تركية" بالقاهرة بين الرئيسين السيسي وأردوغان لبحث العديد من الملفات والتحديات الإقليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 12:32 مساءً - صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعقد اليوم مباحثات موسعة مع الرئيس التركي رجب طيب أرودغان لدفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما سيتم التباحث بشأن العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، خاصة وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.

وأكد المتحدث الرسمي على الصفحة الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أن القمة المصرية التركية ستعقد اليوم بالقاهرة، حيث يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصر.