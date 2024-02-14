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أحمد جودة - القاهرة - جيب هدية بالدولار لحبيبتك..تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 14 فبراير 2024 في عيد الحب

نتعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك والسوق السوداء، وذلك تماشيًا مع الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة المصرية للسيطرة على تداول الدولار بالسوق السوداء، ومع قلة توافر الدولار بالبنوك فقد ارتفع سعر الدولار بالسوق السوداء، لذا نستعرض كافة التفاصيل فتابعونا.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك



نتناول المستجدات حول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك على النحو التالي:

وفقًا لآخر تحديث ببنك QNB سجل سعر الدولار 30.85 للشراء، وسعر بيع 30.95 جنيه مصري.

جاء سعر الدولار ببنك CIB اليوم بسعر شراء 30.85 جنيه، بينما سعر البيع 30.95 جنيه مصري.



بينما ورد سعر الدولار بمصرف أبوظبي الإسلامي بنحو 30.90 للشراء، وسجل سعر بيع 30.95 جنيه مصري.

كما أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببنك الأسكندرية 30.85 للشراء، علاوة على استقرار سعر البيع ليسجل 30.95 جنيه.

هذا وأوضح بنك قناة السويس أن سعر الدولار أمام الجنيه المصري سجل للشراء 30.85 جنيه وللبيع 30.95 جنيه مصري.

علمًا بأنه من المتوقع أن يشهد سعر الدولار بالبنوك المصرية ارتفاعًا على مدار العام، وذلك وفقًا لما يقره صندوق النقد الدولي.



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء



نسلط الضوء حول أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء فيما يلي:

شهد الدولار بالسوق السوداء إقبالًا كبير وطلبًا على البيع والشراء، فبعدما سجل سعر الدولار تراجع للخمسين فقد ارتفع مرة أخرى.

فقد زاد من جديد بتعاملات الشراء ووصل لسعر 62.6 جنيه مصري، بينما البيع وصل 62.8 جنيه مصري.