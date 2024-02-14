نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توزيع منهج الدراسات بالترم الثاني للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطة توزيع منهج الدراسات الاجتماعية، للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024 للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.

وذلك من خلال توزيع المنهج، على شهر فبراير ومارس وإبريل، بالفصل الدارسي الثاني، على أن يتم تخصيص شهر مايو للمراجعة.

فينا يخص منهج الصف الرابع الابتدائي

- منهج شهر فبراير المحور الثالث: المجتمع والثقافة

- الوحدة الأولى: السكان ونظام الحكم في بلدنا:-

- الدرس الأول: أنماط سكان بلدنا.

- الدرس الثاني: التراث الثقافي لسكان بلدنا.

- الدرس الثالث: نماذج للمشكلات الاجتماعية في بلدنا...

- الدرس الرابع: نظام الحكم في بلدنا..

وفيما يخص منهج شهر مارس 2024

- الوحدة الثانية: الأماكن السياحية والتراثية في بلدنا:

- الدرس الأول: تراثنا العربي.

- الدرس الثاني: الأماكن التراثية في بلدنا

- الدرس الثالث: الأماكن السياحية والأثرية في بلدنا.

- الدرس الرابع: السياحة واقتصاد بلدنا.

- الدرس الخامس: مسئوليتنا نحو تراث بلدنا.

- هيئات مؤثرة في المجتمع المصري: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - منظمة اليونسكو.

وفيما يخص منهج شهر إبريل 2024 ”المحور الرابع الحضارات والتواصل"

- الوحدة الثالثة: وسائل النقل والاتصال في بلدنا:

- الدرس الأول: تطور وسائل النقل وتأثيرها في المجتمع.

- الدرس الثاني: أنواع وسائل النقل في حياتي.

- الدرس الثالث: قواعد واخلاقيات استخدام وسائل النقل.

- الدرس الرابع: تطور وسائل الاتصال وتأثيرها في المجتمع.

- شخصيات مصرية مؤثرة: الملك خوفو - الملكة حتشبسوت.

ولطلاب الصف الخامس الابتدائي

- فيما يخص منهج شهر فبراير 2024 «المحور الثالث: الثقافة والمجتمع»

- الوحدة الأولى: سكان بلدنا وحياتهم الاجتماعية والدينية:

- الدرس الأول: نمو السكان وتوزيعهم في بلدنا.

- الدرس الثاني: الهرم السكاني لمصر.

- الدرس الثالث: مشكلة الزيادة السكانية في بلدنا.

- الدرس الرابع: الحياة الاجتماعية في بلدنا بين الماضي والحاضر.

- الدرس الخامس: الحياة الدينية في بلدنا بين الماضي والحاضر.

وفيما يخص منهج شهر مارس 2024

- الوحدة الثانية: لمحات من تاريخ وحضارة بلدنا:

- الدرس الأول: انتصارات بلدنا عبر العصور.

- الدرس الثاني: مصر في عصري البطالمة والرومان.

- الدرس الثالث: العمارة والفنون في بلدنا بين الماضي والحاضر.

- الدرس الرابع: العلوم والآداب في بلدنا بين الماضي والحاضر.

- شخصيات مصرية مؤثرة: الملك رمسيس الثاني - الرئيس الراحل: محمد أنور السادات.

وفيما يخص منهج شهر إبريل «المحور الرابع: الحضارات والتواصل»:

- الوحدة الثالثة: علاقات مصر مع العالم بين الماضي والحاضر

- الدرس الأول: التواصل السياسي والعسكري بين مصر والعالم.

- الدرس الثاني: التواصل العلمي والثقافي بين مصر والعالم.

- الدرس الثالث: التواصل الاقتصادي بين مصر ودول العالم.

- الدرس الرابع: البورصة المصرية.

- هيئات مؤثرة في المجتمع المصري: مكتبة الإسكندرية - المركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية).

ولطلاب الصف السادس الابتدائي

فيما يخص شهر فبراير2024 المحور الثالث: المجتمع والثقافة

- الوحدة الأولي: سكان وطنا العربي وتراثهم الثقافي:

- الدرس الأول: نمو وتوزيع السكان في وطنا العربي.

- الدرس الثاني: خصائص سكان وطننا العربي.

- الدرس الثالث: الحياة الاجتماعية في عصر الدولة الإسلامية...

وفيما يخص شهر مارس 2024 الوحدة الثانية: احداث وشخصيات بارزة في التاريخ الإسلامي.

- الدرس الأول: الدولة الأموية .

- الدرس الثاني: الدولة العباسية.

- الدرس الثالث: مصر من الفتح العربي الإسلامي وحتى الدول المستقلة.

- الدرس الرابع: صلاح الدين الأيوبي وصد الخطر الصلبي.

الدرس الخامس: سيف الدين قطز وصد الخطر المغولي.

- شخصيات مؤثرة في الدولة الإسلامية: السيدة زبيدة بنت جعفر - العالمة مريم القبطية.

وفيما يخص شهر إبريل ٢٠٢٤ المحور الرابع: الحضارات والتواصل:

- الوحدة الثالثة: التراث الإسلامي والتواصل مع الحضارات الأخرى.

- الدرس الأول: الحياة السياسية والإدارية في عصر الدولة الإسلامية.

- الدرس الثاني: الحياة الاقتصادية في عصر الضارة الإسلامية.

- الدرس الثالث: الإنجازات العلمية والفنية في عصر الحضارة الإسلامية.

- الدرس الرابع: التكامل بين الدول العربية وتحقيق التنمية المستدامة هيئات مؤثرة في المجتمع العربي والإسلامي: الجامع الأزهر - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الألكسو ).