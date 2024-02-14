توزيع منهج الأحياء الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثانى الثانوي العام

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطة توزيع منهج الأحياء للصفين الأول والثانى الثانوى العام، للفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وجاء توزيع منهج الأحياء للصف الأول الثانوي، كالتالي:

- الباب الثالث توارث الصفات- الدرس الأول الطرز الكروموسومى - النظرية الكروموسومية - تفسير قوانين مندل فى ضوء نظرية الكروموسومات - الدرس الثاني توارث فصائل الدم فى الإنسان عامل ريسوس والجينات المتكاملة والجينات المعنية إلى نهاية الفصل والصفات المرتبطة بالجنس إلى نهاية الفصل.

- الباب الرابع " تصنيف الكائنات الحية - أسس تصنيف الكائنات الحية - التصنيف الحديث للكائنات الحية إلى نهاية مملكة الطلائعيات - مملكة الفطريات - مملكة النبات - مملكة الحيوان.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن شرح وتوزيع المقرر من 10 فبراير الجارى وحتى 27 أبريل المقبل.

توزيع منهج الأحياء للصف الثاني الثانوي:

- الفصل الرابع الإخراج في الكائنات الحية.

- من بداية الإخراج في الحيوان حتي نهاية تركيب الجلد.

- من بداية الكلية حتي نهاية جهاز الكلي الصناعية.

- من بداية الإخراج في النبات حتي نهاية الفصل الرابع.

- الوحدة الخامسة الإحساس في الكائنات الحية.

- من بداية الإحساس في النبات حتي نهاية الانتحاء المائي.

- من بداية الجهاز العصبي والإحساس قي الإنسان حتي نهاية أنواع الخلايا العصبية.

- من بداية الغراء العصب حتي نهاية خصائص السيال العصبي.

- من بداية التشابك العصب حتي نهاية كيفية انتقال السيال العصبي عبر التشابك العصبي.

- الجهاز العصبي المركزي - الجهاز العصبي الطرفي.