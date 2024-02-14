عاجل ورسميًا.. تعرف الأن على جدول جديد تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان بجميع المحافظات

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يرغب المواطنين في الاطمئنان حول مواعيد انقطاع الكهرباء خلال شهر رمضان المعظم، وذلك في ضوء ما يميز الشهر من تجمعات عائلية وهو الأمر الذي يتطلب وجود الكهرباء وعدم انقطاعها، حيث تقوم الوزارة بقطع الكهرباء لتخفيف العبء القائم على الأحمال وتوفير الكهرباء، علاوة على الحفاظ على الطاقة، وسوف نطمئن الجميع فتابعونا.

جدول جديد لتخفيف أحمال الكهرباء في رمضان

في ظل اقتراب قدوم شهر رمضان المبارك 2024، والذي تزيد فيه العزومات والأمسيات والتجمعات العائلية، يتساءل العديد عن جدول تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان، ونوضح ذلك فيما يلي:

وصولاً للحظات الحالية لم يصدر أياً من القرارات الرسمية من قبل الجهات الحكومية أو وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حول جدول تخفيف الأحمال الكهربائية ومواعيدها بشهر رمضان.

فيما يشير إلى أنه سوف يتم تطبيق المواعيد المحددة بالوقت الحالي، وعند صدور أي قرار جديد فسنوافيكم به عبر موقعنا.

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء حاليا

تم تطبيق قرار تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء بدءًا من صيف 2023 م، حيث استغرق الانقطاع على الأقل أربعة ساعات بالمنطقة الواحدة، ومع المداومة وتحقيق توفير الكهرباء فقد أصبحت مدة الانقطاع ساعتين فقط.

لذا نسلط الضوء حول آخر ما تم من مستجدات لتخفيف الأحمال وفقاً للمواعيد الآتية: