دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يرغب المواطنين في الاطمئنان حول مواعيد انقطاع الكهرباء خلال شهر رمضان المعظم، وذلك في ضوء ما يميز الشهر من تجمعات عائلية وهو الأمر الذي يتطلب وجود الكهرباء وعدم انقطاعها، حيث تقوم الوزارة بقطع الكهرباء لتخفيف العبء القائم على الأحمال وتوفير الكهرباء، علاوة على الحفاظ على الطاقة، وسوف نطمئن الجميع فتابعونا.
جدول جديد لتخفيف أحمال الكهرباء في رمضان
في ظل اقتراب قدوم شهر رمضان المبارك 2024، والذي تزيد فيه العزومات والأمسيات والتجمعات العائلية، يتساءل العديد عن جدول تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان، ونوضح ذلك فيما يلي:
- وصولاً للحظات الحالية لم يصدر أياً من القرارات الرسمية من قبل الجهات الحكومية أو وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حول جدول تخفيف الأحمال الكهربائية ومواعيدها بشهر رمضان.
- فيما يشير إلى أنه سوف يتم تطبيق المواعيد المحددة بالوقت الحالي، وعند صدور أي قرار جديد فسنوافيكم به عبر موقعنا.
مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء حاليا
تم تطبيق قرار تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء بدءًا من صيف 2023 م، حيث استغرق الانقطاع على الأقل أربعة ساعات بالمنطقة الواحدة، ومع المداومة وتحقيق توفير الكهرباء فقد أصبحت مدة الانقطاع ساعتين فقط.
لذا نسلط الضوء حول آخر ما تم من مستجدات لتخفيف الأحمال وفقاً للمواعيد الآتية:
- بدءًا من الساعة الـ 11 صباحاً وحتي الـ 1 ظهراً.
- وبمناطق أخرى بدايةً من الساعة الـ 1 ظهراً حتي الساعة الـ 3 مساءًا.
- بدايةً من الساعة الـ 3 مساءًا حتي تمام الساعة الـ 5 مساءًا.
- كما يوجد مناطق يبدأ الانقطاع من الـ 4 مساءًا حتي الساعة الـ 5 مساءًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل ورسميًا.. تعرف الأن على جدول جديد تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان بجميع المحافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.