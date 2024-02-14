نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الحزبية والخاصة المتوقفة تتقدّم بمذكرة للمطالبة بزيادة بدل التدريب إلى 6 آلاف جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدّم الصحفيون أعضاء رابطة الصحف الحزبية والخاصة المتوقفة، اليوم الأربعاء، بمذكرة لمجلس النقابة، موّقع عليها من مجموعة من الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية؛ للمطالبة بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا إلى 6 آلاف جنيه.

وتقدّم الزملاء بهذه المذكرة أيضًا إلى رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء؛ للمطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور الذي أقرّه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وطالب الزملاء في مذكراتهم أيضًا، بزيادة بدل البطالة، الذي يتقاضاه الصحفيون العاطلون عن العمل، إلى 3 آلاف جنيه.

