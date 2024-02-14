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الصحف الحزبية والخاصة المتوقفة تتقدّم بمذكرة للمطالبة بزيادة بدل التدريب إلى 6 آلاف جنيه

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الحزبية والخاصة المتوقفة تتقدّم بمذكرة للمطالبة بزيادة بدل التدريب إلى 6 آلاف جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدّم الصحفيون أعضاء رابطة الصحف الحزبية والخاصة المتوقفة، اليوم الأربعاء، بمذكرة لمجلس النقابة، موّقع عليها من مجموعة من الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية؛ للمطالبة بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا إلى 6 آلاف جنيه.

وتقدّم الزملاء بهذه المذكرة أيضًا إلى رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء؛ للمطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور الذي أقرّه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وطالب الزملاء في مذكراتهم أيضًا، بزيادة بدل البطالة، الذي يتقاضاه الصحفيون العاطلون عن العمل، إلى 3 آلاف جنيه.
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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