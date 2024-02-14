نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولياء أمور الطلاب المصريين بالخارج يناشدون وزير التعليم بإعادة فتح التقدم لاختبار تحديد المستوى كي جي1 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ناشد أولياء أمور الطلاب المصريين في الخارج، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إعادة فتح التقدم لاختبار تحديد المستوي كي جي 1 للطلبة المتقدمين بالفصل الدراسي الثاني كي جي 2 وليس لديهم شهادة كي جي1 أسوة بما تم تنفيذه بالفصل الدراسي الأول بنفس الشروط بالنسبه للعام الدراسي 2023/2024، وذلك لمن لم يسعفه الوقت للتقدم بالفصل الدراسي الأول أو الطلبة القادمين من مصر.

وأضاف أولياء الأمور في مناشدتهم، عبر الجروب التعليمي "حوار مجتمعي تربوي" على تطبيق الواتس آب: "وذلك اعتبارا أن هذا العام هو أول عام يتم تنفيذ فيه التقدم لمرحلة الكي جي لغات، وتم إعلان التقدم بالتيرم الثاني من إدارة أبنائنا بالخارج اليوم الأربعاء، والإفادة أنه على من يرغب في التقدم لكي جي 2 توفير شهادة كي جي 1 وبيان قيد بالتيرم الأول لكي جي 2 من مدارس مصرية داخل مصر أو مدارس مسار مصري خارج مصر".

فتساءل أولياء الأمور قائلين: "كيف يمكن التقدم والطلبة مقيمة مع ذويهم خارج مصر ولم يلتحقوا في مدارس داخل مصر وهم مع ذويهم عن طريق زيارات عائليه لا يحق لهم التقدم لمدارس المسار المصري خارج مصر".

متابعين: "كما أنهم كانوا في انتظار التقدم للصف الأول لغات مباشرة كما هو متبع في السنوات السابقة وتم مفاجأتهم بقرار الكي جي للغات، لذا نلتمس من من وزير التربية والتعليم السماح لهم بعمل تحديد مستوى أو إيجاد حل آخر لهم للتقدم برسوم تحددها الإدارة والطريقة المناسبة حفاظا علة مصلحة الطالب".

واستكملوا: "كما تم الإفادة من الإدارة أنه على من يرغب للتقدم العام القادم للصف الأول لغات بتوفير شهادات كي جي 1 وكي جي 2 وهو أمر يصعب توفيره لعدم وجود كي جي 1 لغات على نظام أبنائنا بالخارج العام الماضي".