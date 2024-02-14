قنوات المتحدة تكشف عن البوستر الرسمي لمسلسل بدون سابق إنذار للنجم آسر ياسين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 04:33 مساءً - نشرت قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البوستر الرسمي لمسلسل بدون سابق إنذار المقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك على شاشات المتحدة.

وعلقت قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على البوستر "انتظروا النجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد ومسلسل بدون سابق إنذار في رمضان.

مسلسل "بدون سابق انذار" المكون من 15 حلقة، بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر وعدد آخر من الفنانين جار الإعلان عن أسمائهم، والعمل من تأليف ألمى كفارنة وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee، ومن المقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة خلال شهر رمضان المقبل.