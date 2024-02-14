أخبار مصرية

بث مباشر.. مؤتمر صحفى للرئيس السيسى ونظيره التركى بقصر الاتحادية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 04:33 مساءً - يقدم صوت الأمة بثا مباشرا من وقائع المؤتمر الصحفى المشترك بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان بقصر الاتحادية.

 

أجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لدى وصوله قصر الاتحادية، واستعرض ضيف مصر حرس الشرف، كما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين.

 

ووصل مطار القاهرة الدولي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في زيارة رسمية لمصر هي الأولي منذ أكثر من 11 عامًا، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار استمرار التقارب بين البلدين.

 

 

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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