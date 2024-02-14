بث مباشر.. مؤتمر صحفى للرئيس السيسى ونظيره التركى بقصر الاتحادية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 04:33 مساءً - يقدم صوت الأمة بثا مباشرا من وقائع المؤتمر الصحفى المشترك بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان بقصر الاتحادية.

أجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لدى وصوله قصر الاتحادية، واستعرض ضيف مصر حرس الشرف، كما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين.

ووصل مطار القاهرة الدولي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في زيارة رسمية لمصر هي الأولي منذ أكثر من 11 عامًا، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار استمرار التقارب بين البلدين.