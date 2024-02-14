نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأزهر: دعوة جنوب إفريقيا بتوفير حماية للفلسطينيين برفح في وقتها لعل العالم يفيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصلت جنوب إفريقيا جهودها الحثيثة لنصرة القضية الفلـ.سطـ.ينية والدعوة لمحاكمة الكيان الصـ.هيـ.وني على جرائمه في قطاع غــ.زة والتحذير من مغبة استمرار العد.وان الغاشم وتوسيع دائرته ليشمل مدينة رفح الفلـ.سطـ.ينية.

حيث تقدمت حكومة جنوب إفريقيا، يوم الثلاثاء، بطلب إلى المحكمة الدولية للنظر فيما إذا كانت خطة الاحتـ..لال لتوسيع هجومه في غــ..زة إلى مدينة رفح تتطلب إجراءات طارئة إضافية لحماية حقوق الفلـ.سطـ.ينيين.

وأعربت الدولة الإفريقية في طلبتها عن قلقها البالغ من الهجوم العسكري غير المسبوق ضد رفح ونتائجه الكبيرة من حيث عدد الضحايا.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة جنوب إفريقيا: "إن القتـ..ل والأذى والد.مار على نطاق واسع، وهو ما يعد انتهاكًا خطيرًا وتطور غير مأمون العواقب، كما يعد ذلك خرقًا لاتفاقية منع الإبا.دة الجماعية وأمر محكمة العدل الدولية الصادر في ٢٦ يناير الماضي".

ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء "رويترز" رفضت محكمة العدل الدولية في لاهاي التعليق على ما إذا كانت قد تلقت طلب جنوب إفريقيا من عدمه.

من جانبه، يجدّد مرصد_الأزهر لمكافحة التطرف تحذيره من توغل صـ.هيـ.وني في رفح تتبعه مجا.زر جديدة تستهدف الفلـ.سطـ.ينيين تضاف لسجل جرائم الكيان الغاصب، مناشدًا المجتمع الدولي بضرورة الالتزام بمسؤولياته لحماية الأبرياء والتصدي لهذا الإ.رهاب الو.حشي والعـ..نف غير المسبوق.