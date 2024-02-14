الأرصاد تكشف عن عدم استقرار الأحوال الجوية في الأيام المقبلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 05:29 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية،عن حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية متوقعة من الأربعاء 14 فبراير وحتى الجمعة 16 فبراير 2024، وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية. وتشهد هذه الفترة انخفاضا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

كما تشهد هذه الفترة، نشاط رياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ودرجة الحرارة الصغري للمدن الجديدة فى القاهرة الكبرى تتراوح من 08-09 درجات مئوية، مع فرص لتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى أقل من صفر درجة مئوية) ، وأمطار متفاوتة الشدة بأغلب الأنحاء .

ويشهد اليوم الأربعاء، طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء علي السواحل الشمالية الغربية ، بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع اليوم، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 50% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تمتد ليلا إلى مناطق من خليج العقبة وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريبا على مناطق من جنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناه قد تمتد الى مناطق من القاهرة الكبرى والصحراء الغربية وشمال الصعيد بنسبة حدوث 20% تقريبا على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 10 ، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11