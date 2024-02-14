الرئيس السيسي: صفحة جديدة بين مصر وتركيا.. ونؤكد اعتزازنا بعلاقاتنا التاريخية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 05:29 مساءً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: 'أود في البداية أن أرحب بفخامة الرئيس التركي رجب طيب أروغان في أول زيارة له لمصر منذ أكثر من 10 سنوات لنفتح معا صحفة جديدة بين بلدينا بما يثري علاقتنا الثنائية ويضعها على مسارها الصحيح'.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بقصر الاتحادية، وأؤكد اعتزانا وتقديرنا لعلاقتنا التاريخية مع تركيا والارث الحضاري والثقافي المشترك بيننا.

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، عدد من الاتفاقيات الثنائة، وذلك لإعادة تشكيل الاجتماعات رفيعة المستوى.

وعقدت بمقر رئاسة الجمهورية قصر الاتحادية اليوم جلسة مباحثات موسعة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتباحث بشأن العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، خاصة وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.

السيسي وأردوغان

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم نظيره التركي رجب طيب أردوغان وأعلن المستشار دكتور أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن رجب طيب أردوغان رئيس تركيا يزور مصر اليوم حيث من من المقرر أن يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات موسعة مع الرئيس أرودغان لدفع الجهود المشتركة.