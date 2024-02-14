الرئيس السيسي: مصر وتركيا تواجهان تحديات مشتركة فرضها الواقع المضطرب في المنطقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 05:29 مساءً - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن مصر وتركيا تواجهان العديد من التحديات المشتركة مثل خطر الإرهاب والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، يفرضها علينا الواقع المضطرب في المنطقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، في قصر الاتحادية.

ووقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، عدد من الاتفاقيات الثنائة، وذلك لإعادة تشكيل الاجتماعات رفيعة المستوى.

وعقدت بمقر رئاسة الجمهورية قصر الاتحادية اليوم جلسة مباحثات موسعة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتباحث بشأن العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، خاصة وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم نظيره التركي رجب طيب أردوغان وأعلن المستشار دكتور أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن رجب طيب أردوغان رئيس تركيا يزور مصر اليوم حيث من من المقرر أن يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات موسعة مع الرئيس أرودغان لدفع الجهود المشتركة.