أردوغان: عازمون على زيادة حجم استثماراتنا في مصر إلى 3 مليارات دولار

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 05:29 مساءً - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّه والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وضعا اليوم في مشاوراتهما هدفا بالوصول بحجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار في أقرب وقت.

وأضاف 'أردوغان'، في مؤتمر صحفي جمعه مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية، نقلته قناة 'القاهرة الإخبارية': 'عازمون على زيادة حجم استثماراتنا التركية في مصر بحدود 3 مليارات دولار حاليا'.

زيادة التعاون التجاري الاقتصادي

وتابع الرئيس التركي: 'تبادلنا الآراء أيضا في إمكانية اتخاذ تدابير إضافية من أجل زيادة التعاون التجاري والاقتصادي، ويعتبر الصناعات العسكرية والدفاعية مجالا أثبتت تركيا قوتها فيه، ويمكن أن نطور علاقتنا أيضا بناءً على الطاقات الكامنة بيننا، ويمكن ان نطور علاقانا في مجال الطاقة وتعزيز الروابط بين البلدين في المجالات السياحية والتعليمية والثقافية وسنبذل قصارى جهدنا'.