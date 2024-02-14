الرئيس السيسي: إسرائيل تمارس التضييق على دخول المساعدات لغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 05:29 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أن إسرائيل تمارس التضييق على دخول شاحنات المساعدات لغزة.

وأوضح الرئيس، خلال استقباله نظيره التركي بقصر الاتحادية، على تعزيز التشاور بين البلدين في الملف الليبي بما يساعد على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وتوحيد المؤسسات العسكرية.

ورحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أول زيارة له لمصر منذ أكثر من 10 سنوات.

ووقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، عدد من الاتفاقيات الثنائة، وذلك لإعادة تشكيل الاجتماعات رفيعة المستوى.

وعقدت بمقر رئاسة الجمهورية قصر الاتحادية اليوم جلسة مباحثات موسعة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتباحث بشأن العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، خاصة وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم نظيره التركي رجب طيب أردوغان وأعلن المستشار دكتور أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن رجب طيب أردوغان رئيس تركيا يزور مصر اليوم حيث من من المقرر أن يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات موسعة مع الرئيس أرودغان لدفع الجهود المشتركة.