رئيس تركيا: نريد الارتقاء بمستوى العلاقات مع مصر إلى مسار لائق

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 05:29 مساءً - أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن سعادته بزيارة مصر مرة اخرى بعد 12 عامًا من انقطاع العلاقات، متقدمًا بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والمصريين على حسن الاستضافة والحفاوة.

وقال 'أردوغان'، في كلمة خلال عقد مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمذاع على فضائية 'اكسترا نيوز'، اليوم الأربعاء، إن تركيا تتقاسم مع مصر تاريخ مشترك يمتد إلى ما يزيد عن 1000 عاما، ونريد الارتقاء بمستوى العلاقات إلى المسار اللائق.

وأوضح أن الإرادة موجودة لدى الجانب المصري، لذلك رفعنا مستوى علاقاتنا الى مستوى التعاون رفيع المستوى.

وجدد أردوغان طلبه إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة أنقرة في القريب العاجل من أجل عقد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجية رفيع المستوى، والذي سيكون بمثابة مرحلة جديدة في علاقاتنا الثنائية.