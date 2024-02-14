الرئيس السيسى: رفع التبادل التجارى مع تركيا لـ15مليار دولار فى السنوات المقبلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 05:30 مساءً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التواصل الشعبي بين مصر وتركيا استمر خلال السنوات العشر الماضية، كما شهدت العلاقات التجارية والاستثمارية نموا مضطردا خلال تلك الفترة.

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بقصر الاتحادية، أن مصر حاليا الشريك التجارى الأول فى أفريقيا كما ان تركيا تعد من أهم مقاصد الصادرات المصرية، وقد أثبتت التجربة الجدوى الكبيرة للعمل المشترك بين قطاعات الأعمال فى البلدين وبالتالى سنسعي معا إلى رفع التبادل التجارى إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة وتعزيز الاستثمارات المشترك وفتح مجالات جديدة للتعاون.