انت الأن تتابع خبر حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024 .. مداخلة هاتفية تكشف تحذير عاجل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من تطورات بشأن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024، في ظل التغيرات المناخية التي تضرب كافة المناطق في الفترة الحالية، بسبب المنخفض الجوي.

وأكدت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”،أن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الأربعاء 14 فبراير الجاري ،سيشهد زيادة في قيم في درجات الحرارة حيث طقس دافئ في ساعات على القاهرة الكبرى والوجه البحر وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائلا للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة على أغلب الأنحاء وذلك في ساعات المساء.

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