انت الأن تتابع خبر تغيير موعد صرف المعاشات مارس 2024 .. مفاجأة جديدة تنتظر 11 مليون مواطن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت العديد من المنشورات على الموجوعات الخاصة بتداول أخبار أصحاب المعاشات في مصر على مدار الساعات القليلة الماضية من اليوم الأربعاء الموافق 14 فبراير 2024، والتي تتحدث حول تغيير موعد صرف المعاشات مارس 2024.وأوضحت المنشورات أنه سيتم تقديم موعد صرف المعاشات الخاصة بشهر مارس القادم بناء على توجيه من الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إلي ما قبل بداية شهر رمضان الكريم.

تغيير موعد صرف المعاشات مارس 2024

وبعد الفحص والتدقيق تبين أنه لم يصدر على الإطلاق حتي الآن من الحكومة بشأن تغيير موعد صرف المعاشات مارس 2024، مما يدل على أن هذه المنشورات تهدف إلي إثارة البلبلة في نفوس أصحاب المعاشات، لاسيما وأن ما جري تداوله هو مجرد إشاعات ليس لها أي أساس من الصحة.

ومن المقرر أن يتم البدء في صرف المعاشات مارس 2024 بداية من اليوم الأول من الشهر الميلادي الجديد أسوة بالأشهر السابقة وذلك عبر منافذ هيئة البريد القومي وبنك ناصر الاجتماعي والبنوك الأخري العاملة في السوق المصري، والمحافظ الإلكترونية والفروع الإلكترونية وماكينات الصراف الألي ومنافذ فوري المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

زيادة المعاشات مارس 2024