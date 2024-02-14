أخبار مصرية

أردوغان: إدارة نتنياهو تتبنى سياسة القتل والمجازر

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 06:35 مساءً - قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن إدارة نتنياهو تتبنى سياسة القتل والمجازر، وفقا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف الرئيس التركي، أن إيصال المساعدات إلى غزة من أهم أولوياتنا المشتركة مع مصر، مضيفا:" نثمن جهود الجهات المصرية بشأن إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة".

وأعرب الرئيس التركي عن شكره لجميع الجهات المصرية في عبور المساعدات التركية إلى قطاع غزة، مؤكدا أنه سيظل على تعاون مع مصر من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتابع:" جاهزون للتعاون مع مصر في عملية إعادة إعمار قطاع غزة، عازمون على الاستمرار والتنسيق مع مصر بشأن جميع القضايا الإقليمية والدولية الراهنة".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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