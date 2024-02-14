أردوغان: إدارة نتنياهو تتبنى سياسة القتل والمجازر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 06:35 مساءً - قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن إدارة نتنياهو تتبنى سياسة القتل والمجازر، وفقا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف الرئيس التركي، أن إيصال المساعدات إلى غزة من أهم أولوياتنا المشتركة مع مصر، مضيفا:" نثمن جهود الجهات المصرية بشأن إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة".

وأعرب الرئيس التركي عن شكره لجميع الجهات المصرية في عبور المساعدات التركية إلى قطاع غزة، مؤكدا أنه سيظل على تعاون مع مصر من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتابع:" جاهزون للتعاون مع مصر في عملية إعادة إعمار قطاع غزة، عازمون على الاستمرار والتنسيق مع مصر بشأن جميع القضايا الإقليمية والدولية الراهنة".