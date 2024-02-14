تحرير 730 قضية وضبط 660 طن سلع تموينية احتكرها تجار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 06:36 مساءً -

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية

وأسفرت الحملات عن ضبط (730) قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، وبلغت إجمالى مضبوطاتها قرابة (660 طن سلع تموينية أبرزها "59 طن دقيق ، 53 طن أرز ، 28 طن سكر، 210 أنان أعلاف حيوانية" – 168 ألف لتر مواد بترولية – 18 ألف عبوة سجائر). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.