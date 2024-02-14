أبرزهم رضا سليم.. كولر يضم 22 لاعباً لقائمة الأهلي في مباراة بلوزداد الجزائرى بدوري أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 06:36 مساءً - شهدت قائمة فريق الكرة بالنادي الأهلي ضم 22 لاعبا قبل مواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا ، وتواجد رضا سليم في القائمة بعد غياب فترة طويلة للإصابة في الكتف منذ ديسمبر الماضي.

وتضم القائمة : مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ، كريم الدبيس ، علي معلول ، أكرم توفيق ، محمد هاني ، رامي ربيعة ،وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ، مروان عطية ، إمام عاشور ، عمرو السولية ،محمد مجدي أفشة" ، كريم نيدفيد ،مصطفي أبوالخير ، حسين الشحات وأنتوني موديست ، كريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ، رضا سليم ، ومحمود عبدالمنعم "كهربا".

وخاض الأهلي صباح اليوم ، الخميس، أخر مران بالقاهرة قبل تحرك الفريق إلى مطار القاهرة لبدء رحلة السفر إلى الجزائر على متن طائرة خاصة لخوض مباراة شباب بلوزداد بـ دوري ابطال أفريقيا التي ستقام في التاسعة من مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة.

وكان مجلس الأهلي قد قرر تكليف محمد الجارحي، عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق المتوجهة إلى الجزائر، استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد المقرر لها التاسعة من مساء الجمعة المقبل 16 فبراير الجاري بتوقيت القاهرة ، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص الجارحي على التنسيق الكامل مع خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كل الأمور الخاصة بالبعثة، لتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.