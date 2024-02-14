ما هي شروط الضمان المطور للأهلية والاستحقاق في منصة الدعم والحماية الاجتماعية 1445

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رياض - احمد صلاح - تهتم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتذكير المستفيدين حول شروط الضمان المطور بشكل مستمر؛ نظرا لأنها شروط الاستحقاق التي بناءا على تطابقها على المستفيد استمرت الأهلية في الضمان المطور، وبالتالي استحق الدعم، وقد أكدت الوزارة من قبل أن الإخلال بواحد من تلك الشروط يتسبب في إيقاف صرف المعاش عن المستفيد، والتحول إلى غير مؤهل وغير مستحق للدعم، مشيرة إلى أن المعاش هو مبالغ مالية تصرف دوما للمستحقين المؤهلين في البرنامج، مؤكدة على أن مصادر تلك الأموال من الزكاة والصدقات والتبرعات، إضافة إلى الإعانات المعتمدة من خزينة الدولة، وفيما يلي نوضح أهم شروط استحقاق الضمان الاجتماعي.

شروط الضمان المطور

الجنسية السعودية لمقدم طلب الحصول على معاش الضمان.

الإقامة الدائمة داخل السعودية.

الالتزام بمتطلبات الوزارة في مختلف الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها.

الدخل الشهري لكل أفراد الأسرة لا يزيد عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش.

التسجيل في منصات التوظيف المعتمدة والجدية في البحث عن عمل.

الالتزام ببرامج التأهيل والتدريب التي تنظمها الوزارة للأفراد المستحقين القادرين على العمل.

لا يمتلك المستفيد ثروة بقيمة عالية.

تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الفئات قد أعفتهم الوزارة من شرط الجنسية، حيث سمت لزوجة المواطن السعودي وأرملته ومطلقته التسجيل في الضمان المطور، كما مكنت أبناء المواطنة من أب غير سعودي من الحصول على الدعم، فضلا عن الأيتام والأرامل ذوات الأيتام، ولم تغفل عن ذوي الإعاقة، فشملتهم بالرعاية في الضمان الاجتماعي المطور.

الضمان المطور دخول

لكل مستفيد من المعاش ويمتلك حساب في منصة الدعم والحماية يمكنه دخول الضمان المطور على النحو التالي:

التوجه إلى رابط الضمان الاجتماعي المطور.

تعبئة بيانات نموذج الدخول.

كتابة رقم الهوية وكلمة المرور كما هو بالشكل.

إعادة كتابة كلمة التحقق.

الضغط على تسجيل الدخول.

في النهاية تحديد برنامج الضمان الاجتماعي المطور من قائمة برامج الدعم.