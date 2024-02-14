أحمد جودة - القاهرة - حلمك هيتحقق.. شروط الحصول على قرض من بنك ناصر الاجتماعي لشراء سيارة جديدة بسهولة.. كل ما تحتاجه هو صورة بطاقتك

يوفر بنك ناصر فرصة للمواطنين لكي يحققوا حلمهم بالحصول على سيارة جديدة عن طريق خدمات التمويل التي يتم الحصول عليها من خلال بنك ناصر سواء كان الشخص موظف حكومي، أو يعمل في القطاع الخاص أو العام، ويقدم بنك ناصر فرصة للحصول على قرض السيارة بشروط بسيطة، وتقدم هذه الفرصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأعمال الحرة، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كل ما يخص هذا الموضوع.

الشروط المطلوبة للحصول على قرض من بنك ناصر لشراء سيارة جديدة



هناك مجموعة من الشروط يجب توافرها للحصول على قرض من بنك ناصر والشروط كالتالي:

يجب تقديم صورة بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

يجب تقديم رقم التأمين الشخص المتقدم لفتح حساب للعملاء الجدد.

يجب تقديم إيصال مرافق حديث من جهة العمل يوضح العنوان الحالي للشخص المتقدم.

إيصال يوضح مفردات الدخل مرتب أو معاش.

يجب تقديم سعر السيارة من جميع الشركات والوكلاء والموزعين دون قيود معينة على الموردين.

يجب ألا يكون موديل السيارة المعروضة للبيع مر عليها أكثر من سنتين بخلاف سنة الصنع، ويجب ألا يسبق ترخيصها.

مدة التمويل تصل إلى 90 شهر للسيارات الخاصة.

يجب أن يكون الحد الأدنى لسداد القسط سنتين والحد الأقصى 7 سنوات ونص.

بالنسبة لنسبة العائد يجب أن تكون نسبة العائد في حالة وجود ضامن حكومي 11 %.