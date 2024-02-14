نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية يحققون إنجازا رياضيا جديدا في منافسات البطولة الأفريقية لرفع الأثقال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية التابعة للقوات المسلحة إنجازًا رياضيًا جديدًا خلال مشاركتهم ضمن قوام المنتخب المصرى فى البطولة الأفريقية لرفع الأثقال المؤهلة للمشاركة بدورة الألعاب الأوليمبية للكبار بباريس 2024، والتى استمرت فعالياتها على مدار عدة أيام بالصالة الرياضية التابعة لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية بمشاركة (88) لاعب ولاعبة يمثلون (13) دولة.

وحصل أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية من خلال مشاركتهم بواقع (10) لاعبين من أصل (17) لاعبًا قوام المنتخب القومى لرفع الأثقال على عدد (23) ميدالية متنوعة

بواقع (20 ذهبية – 3 فضية) من إجمالي (42) ميدالية حققها المنتخب المصرى، فيما حصل اللاعب كريم إبراهيم أبو كحلة واللاعبة ساره سمير أحمد على كأس أفضل لاعب ولاعبة بالبطولة.

يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبنائها المتميزين ليكونوا نماذج مشرفة وقدوة لأجيال قادمة من الأبطال الرياضيين لتحقيق الألقاب والإنجازات بكافة المحافل الرياضية.