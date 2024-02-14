أحمد جودة - القاهرة - بشرى سارة لأصحاب البطاقات التموينية :زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين مارس 2024.. تعرف على الشروط والفئات المستحقة

يبحث عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة عن حقيقة خبر اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين مارس 2024، الذي تردد على عدد كبير من المواقع الالكترونية على مدار الأيام الأخيرة، ليحظى اهتمام وبحث الملايين من أصحاب البطاقات التموينية، والكعادة يسعى موقع البديل على متابعة أهم الأحداث والقرارات التي تُحدث حالة من الجدل في الشارع المصري، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على حقيقة الخبر ورد وزارة التموين على الخبر المتداول.

اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين مارس 2024



يتحدث عدد كبير من المواطنين خلال الأيام الأخيرة عن اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين مارس 2024، إلا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت أن الأخبار التي يتم تداولها بشأن هذا الخبر ليس لها أي أساس من الصحة، وأن الوزارة لم تعلن عن إصدار أية قرارات خلال الفترة الأخيرة.

وكان مصدر مسؤول بوزارة التموين قد أكد على أن الدولة حريصة على ضبط أسعار المواد والسلع الغذائية بالأسواق المصرية، خاصة وسط الحالة الاقتصادية السيئة التي يعاني منها عدد كبير من المواطنين، وأكد المصدر على أنه في حالة وجود أي اضافات على بطاقة التموين سوف يتم الإعلان عن هذا على الصفحة الرسمية للوزارة أو على القنوات الفضائية.

الفئات المستحقة بإضافة 100 جنيه على بطاقة التموين



وخلال إحدى المداخلات الهاتفية للدكتور”علي المصيلحي” وزير التموين والتجارة الداخلية، تساءل أحد المواطنين عن الفئات المستحقة في حالة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين وأجاب “المصيلحي” أن الوزارة في حال تطبيق قرار الزيادة سوف يتم اختيار الفئات الأولى بالرعاية وهم:

الأرامل والمطلقات.

المستفيدين من معاش تكافل وكرامة.

أصحاب المعاشات الأقل من 2000 جنيه.

حاملي كارت الخدمات المتكاملة.