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نائب محافظ الجيزة تسلم شهادات محو الأمية لـ45 دارس من أهالي الحوامدية (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - قامت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة، لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، بتسليم عدد 45 مواطن من أهالى مدينة الحوامدية شهادات محو الأمية بعد اجتيازهم امتحانات الدورة المنعقدة بديوان المدينة، وذلك بحضور النائب عصام هلال عفيفي عضو مجلس النواب.

وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بزيادة الإهتمام بملف تعليم الكبار ومحو الأمية بنطاق المحافظة.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن الدورة تم عقدها لعدد 5 فصول دراسية بإجمالي 55 دارس من مواطنى المدينة وقام على شرح المواد والبرامج الخاصة بها مدرسين من موظفى المدينة ومحو الأمية وذلك بعد إنتهاء مواعيد العمل الرسمية.

وأضافت عبدالحليم أنه تم تنظيم قافلة إضافية لإختبار عدد من الراغبين فى الحصول على شهادة محو الأمية، والتى تمكنت من استكتاب عدد 55 فرد كمرحلة أولى بالتنسيق مع إدارة محو الأمية بالحوامدية.

حضر مراسم تسليم الشهادات هانى السيسى رئيس مدينة الحوامدية ومحمد عبدالرحمن مدير فرع تعليم الكبار بالجيزة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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