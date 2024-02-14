نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة تسلم شهادات محو الأمية لـ45 دارس من أهالي الحوامدية (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة، لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، بتسليم عدد 45 مواطن من أهالى مدينة الحوامدية شهادات محو الأمية بعد اجتيازهم امتحانات الدورة المنعقدة بديوان المدينة، وذلك بحضور النائب عصام هلال عفيفي عضو مجلس النواب.

وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بزيادة الإهتمام بملف تعليم الكبار ومحو الأمية بنطاق المحافظة.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن الدورة تم عقدها لعدد 5 فصول دراسية بإجمالي 55 دارس من مواطنى المدينة وقام على شرح المواد والبرامج الخاصة بها مدرسين من موظفى المدينة ومحو الأمية وذلك بعد إنتهاء مواعيد العمل الرسمية.

وأضافت عبدالحليم أنه تم تنظيم قافلة إضافية لإختبار عدد من الراغبين فى الحصول على شهادة محو الأمية، والتى تمكنت من استكتاب عدد 55 فرد كمرحلة أولى بالتنسيق مع إدارة محو الأمية بالحوامدية.

حضر مراسم تسليم الشهادات هانى السيسى رئيس مدينة الحوامدية ومحمد عبدالرحمن مدير فرع تعليم الكبار بالجيزة.

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