أحمد جودة - القاهرة - فرصة استثنائية..دفع مخالفات المرور بنصف الثمن لهؤلاء المواطنين: سائقي الأجرة وأصحاب الهمم ضمن المستفيدين

يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات دفع مخالفات المرور إلكترونيًا عبر الانترنت حيث أتاحت إدارة المرور امكانية دفع قيمة المخالفات المرورية عبر موقع النيابة العامة، أو من خلال منصة مصر الرقمية، حيث تعمل الحكومة المصرية على تحويل جميع الخدمات إلى الخدمات الإلكترونية، وذلك تسهيلًا على جميع المواطنين في دفع الخدمات والرسوم المطلوبة بكل سهولة، وخلال السطور التالية نكشف عن خطوات دفع مخالفات المرور.

خطوات دفع مخالفات المرور



أعلنت الهيئة العامة للمرور أنه يمكن لجميع أصحاب المخالفات المرورية الاستعلام عن قيمة المخالفة ودفع قيمة المخالفات المرورية إلكترونيًا بطريقة سهلة وذلك عن طريق الخطوات التالية:



أولًا قم بالدخول عبر موقع النيابة العامة المصرية من هنا.

ثم قم باختيار مخالفات المرور.

ثم اضغط على قيمة المخالفات.

ثم قم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة بشكل دقيق.

ثم اضغط على “سداد قيمة الفاتورة”.

ثم قم باختيار طريقة السداد الخاصة بك.

ثم قم بتسجيل كود السداد.



أماكن دفع قيمة المخالفات المرورية 2024



بعد معرفة خطوات دفع قيمة المخالفات المرورية إلكترونيًا، يمكن لجميع المواطنين دفع قيمة المخالفات المرورية من خلال مكاتب البريد المصري وذلك من خلال تقديم صورة رخصة القيادة وصورة البطاقة الشخصية ويتم الاستعلام عن قيمة المخالفة المرورية وسدادها، كما يحق لجميع أصحاب المخالفات المرورية تقديم تظلم وانتظار نتيجة بعد 10 ايام لتخفيض قيمة الرسوم المفروضة أو الغاء المخالفة المرورية، كما يتم إرسال جميع المخالفات المرورية بصورة مستمرة من خلال الرسائل النصية على هاتفك.