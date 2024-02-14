نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة العامة للأرصاد: توقعات حالة الطقس في مصر من 14-16 فبراير 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس في مصر من 14 إلى 16 فبراير 2024، حيث يتوقع أن تسود حالة من عدم الاستقرار الجوي خلال تلك الفترة.

تتضمن التوقعات انخفاضًا في درجات الحرارة على مستوى البلاد، مع سيطرة طقس مائل للبرودة نهارًا وشديد البرودة ليلًا. كما يُتوقع تشكّل الصقيع على المزروعات في مناطق وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

مع تلك الأحوال الجوية، يشهد الوقت المذكور نشاطًا في الرياح على معظم المناطق، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس. وتتراوح درجات الحرارة الصغرى في القاهرة الكبرى بين 08-09 درجات مئوية، مع فرصة لتساقط الثلوج على قمم جبال سانت كاترين حيث تنخفض الحرارة إلى أقل من الصفر درجة مئوية، وهناك فرص لتساقط الأمطار بشدة متفاوتة في معظم المناطق.

وفي يوم الأربعاء، يتوقع طقسًا دافئًا نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مع تأثر السواحل الشمالية الغربية بطقس مائل للدفء. وتكون الليالي باردة على معظم المناطق.

يُتوقع أن تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وقد تكون رعدية أحيانًا، بنسبة تقارب 50% على مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتمتد تلك الأمطار لتشمل خليج العقبة وجنوب سيناء في فترات متقطعة. بينما تكون فرص الأمطار خفيفة بنسبة نحو 40% على مناطق الجنوب والقاهرة والصحراء الغربية.

الرياح نشطة على مناطق معينة من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وجنوب الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق.