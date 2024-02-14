شهر الفرحة.. المتحدة تطرح بوستر مسلسل "بابا جه" للفنان أكرم حسني

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 07:37 مساءً - أعلنت قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية عن بوستر المسلسل الكوميدي "بابا جه" للنجم أكرم حسني والذي سيعرض خلال شهر رمضان 2024، على قنوات الشركة.

ونشرت صفحات القنوات منذ قليل بوستر المسلسل المنتظر عبر حساباتها الرسمية بمختلف منصات السوشيال ميديا.

ويتكون مسلسل "بابا جه" من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

وتدور أحداث المسلسل حول هشام (أكرم حسنى) رجل أربعينى يعمل مدير فندق ومتزوج من نسرين أمين، ويتعرض للعديد من المشاكل بسبب أزمة كورونا وتداعيتها.

وكان آخر أعمال أكرم حسنى مسلسل "مكتوب عليا"، بطولة عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، هنا زهران، أحمد عثمان، حنان حسن، مصطفى عبد السلام، عزت زين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.