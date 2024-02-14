كاف: طاقم تحكيم رواندى لإدارة مباراة شباب بلوزداد ضد الأهلى فى دورى الأبطال

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 07:37 مساءً - استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " عن طاقم الحكام الذي سيقود مباراة شباب بلوزداد ضد الأهلي في الجولة الرابعة والمقرر له بعد غد الجمعة، حيث سيقود اللقاء طاقم تحكيم من رواندا بقيادة ساموال اويكوندا، بمساعدة مواطنيه موتوييمانا وموجابا.

وكشفت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن طاقم التحكيم الرواندى الذى سيدير مباراة الجمعة، في الوقت الذى دخل فيه الفريق الجزائرى معسكرًا استعدادا لمواجهة حامل اللقب.

ترتيب دوري أبطال أفريقيا

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة رفقة يانج أفريكانز برصيد 5 نقاط، فيما يحتل ميدياما وشباب بلوزداد المركزين الثالث والرابع برصيد 4 نقاط لكل منهما.

من ناحية أخرى يغيب 11 لاعباً عن الأهلي عن قائمة الفريق في مباراة شباب بلوزداد بالجزائر في دوري أبطال أفريقيا ، حيث يغيب كلاً من : وسام ابو علي ومحمد الشناوي ومحمود متولي وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وخالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي كريستو وبيرسي تاو و ديانج للإصابة، بينما يغيب الثنائي عمر كمال عبد الواحد ومحمود الزنفلي بسبب عدم القيد في القائمة الأفريقية.

وتضم قائمة الأهلي في الجزائر 22 لاعباً أبرزهم رضا سليم الذي انضم للقائمة بعد غياب فترة طويلة للإصابة في الكتف منذ ديسمبر الماضي.

وتضم القائمة كلاً من، : مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ، كريم الدبيس ، علي معلول ، أكرم توفيق ، محمد هاني ، رامي ربيعة ،وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ، مروان عطية ، إمام عاشور ، عمرو السولية ،محمد مجدي أفشة" ، كريم نيدفيد ،مصطفي أبوالخير ، حسين الشحات وأنتوني موديست ، كريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ، رضا سليم ، ومحمود عبدالمنعم "كهربا".