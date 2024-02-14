شهر الفرحة.. قناة cbc دراما تطرح بورمو "بدون سابق إنذار" لـ آسر ياسين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 07:37 مساءً - طرحت قناة cbc دراما برومو مسلسل بدون سابق انذار للنجم آسر ياسين وعدد كبير من النجوم الكبار والذي سيتم عرضه خلال الموسم الرمضاني ، حيث تدور قصة مسلسل بدون سابق إنذار، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، عن شخصية المهندس مروان الألفي البالغ من العمر 34 عامًا والذي يجسده الفنان آسر ياسين، وليلى البالغة من العمر 28 عامًا والتي تجسدها الفنانة عائشة بن أحمد وهما زوجان ينتظران مولودهما الأول، ويضطران مجدى وليلى أن تلد ليلى في مستشفى حكومي وتنتقل بنا الاحداث ونرى مجدى وليلى في احتفالهم بعيد ميلاد عمر السادس.

وتتوالى الأحداث بعد ملاحظة ليلى أن ابنها على لديه بقع غريبة على جسده، حيث يذهب الثنائى إلى طبيب لاجراء بعض الفحوصات، لتؤكد لهما النتائج أن علي ابنهما تم اصابته بسرطان الدم، ويقررا فورا اجراء عملية نقل نقى العظام، تحدث مفاجأة للجميع حين لا تتطابق انسجة الأب الذى كان أول من أجرى الفحوصات بغرض التبرع للطفل، ومن هنا تبدأ مشاكل بينه وبين زوجته، وتتعقد المشاكل أكثر فأكثر.

وخلال الأيام الماضية طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البوستر الدعائي لبطلى مسلسل "بدون سابق إنذار"، وتصدرهما آسر ياسين، عائشة بن أحمد، وذلك ضمن الدعاية الخاصة بالعمل المكون من 15 حلقة والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، ويحكى قصة ماجد وليلى وهما زوجان ينتظران مولودهما الأول يقعان في الكثير من الأزمات.