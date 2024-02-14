بلومبرج: زيارة أردوغان للقاهرة أذابت الجليد الدبلوماسي بين مصر وتركيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 08:33 مساءً - زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصر، اليوم الأربعاء، في زيارة تعد الأولى له منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد وذلك بعد قطيعة دامت 11عاما.

زيارة أردوغان لمصر

وتعليقا على تلك الزيارة سلطت شبكة بلومبرج الأمريكية، الضوء على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة، مشيرة إلى أنها الأولى منذ أكثر من عقد حيث استطاعت البلدان التغلب على سنوات من التوتر.

وتطرقت بلومبرج إلى المحادثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي التي تناولت الصراعات الإقليمية وتقديم المساعدات للفلسطينيين في غزة، مشيرة إلى أن الرئيس التركي يسعي لتعزيز التعاون في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط الغنية بالطاقة.

ذوبان الجليد الدبلوماسي بين مصر وتركيا

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن ذوبان "الجليد الدبلوماسي بين مصر وتركيا يعد جزءًا من الجهود الأوسع التي تبذلها تركيا لتطبيع علاقاتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، خاصة أنها تسعى لجذب الاستثمارات من دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في وقت سابق من هذا الشهر إن البلدين لديهما أيضًا اتفاق يقضي بأن تقوم أنقرة بتزويد القاهرة بطائرات بدون طيار.

وخلال مؤتمر صحفي عقد بقصر الاتحادية بالقاهرة بين الرئيسين قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه يتطلع إلى تلبية رغبة نظيره التركي رجب طيب أردوغان، لزيارة تركيا فى أبريل القادم، فيما أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن سعادته بزيارة مصر بعد سنوات من القطيعة، مقدما الشكر للرئيس السيسي قائلا:" أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على حسن الاستضافة".

رسائل السيسي

وجاءت أبرز رسائل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر:

- نفتح معًا صفحة جديدة بين بلدينا بما يثري علاقاتنا الثنائية ويضعها على مسارها الصحيح.

- مصر حاليًا الشريك التجاري الأول لتركيا في أفريقيا كما أن تركيا تعد من أهم مقاصد الصادرات المصرية

سنسعى معًا إلى رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة وتعزيز الاستثمارات المشتركة وفتح مجالات جديدة للتعاون.

- تواجه الدولتان العديد من التحديات المشتركة مثل خطر الإرهاب والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يفرضها علينا الواقع المضطرب في المنطقة.

- نعتز بمستوى التعاون القائم بين مصر وتركيا من أجل النفاذ السريع لأكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى أهلنا في قطاع غزة.

ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع بشكل فوري وتحقيق التهدئة بالضفة الغربية حتى يتسنى استئناف عملية السلام في أقرب فرصة.. وصولًا إلى إعلان الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

- ضرورة تعزيز التشاور بين البلدين حول الملف الليبي بما يساعد على عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتوحيد المؤسسة العسكرية.

- الترحيب بالتهدئة الحالية في منطقة شرق المتوسط ونتطلع للبناء عليها.. وصولًا إلى تسوية الخلافات القائمة بين الدول المتشاطئة بالمنطقة.

- اهتمامنا المشترك بالتعاون في أفريقيا والعمل على دعم مساعيها للتنمية.. وتحقيق الاستقرار والازدهار.

- أتطلع لتلبية دعوة الرئيس "أردوغان" لزيارة تركيا في أبريل المقبل لمواصة العمل على ترفيع علاقات البلدين.

رسائل الرئيس التركي أردوغان من القاهرة

وجاءت أبرز رسائل الرئيس التركي:

- سعيد بزيارته للقاهرة بعد فترة طويلة تصل إلى 12 سنة موجها الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والمصريين لحسن الاستقبال في تلك الزيارة.

- تركيا ومصر تتقاسمان تاريخا مشتركا يمتد إلى ما يزيد عن ألف سنة وأن بلاده تريد أن ترتقي بمستوى العلاقات الثنائية المستوى اللائق بين القاهرة وأنقرة.

- أنقرة تعتز بأن تصل العلاقات مع القاهرة من خلال المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى إلى علاقات وطيدة وقوية وأن أول جلسة لمجلس التعاون الاستراتيجي سيكون بمثابة نقطة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين.

- أعرب عن تطلع بلاده لزيادة التبادل التجاري مع القاهرة وزيادة الاستثمارات التركية بمصر إلى أكثر من 3 مليارات دولار

- هناك تطلعات بين البلدين لتطوير التبادل والتعاون مع مصر في قطاعات الطاقة والسياحة والتعليم والثقافة.

- المباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتضمن الأزمة الليبية والسودانية والصومالية،مؤكدًا عزم بلاده في استمرار التنسيق والتعاون مع مصر في تناول كل القضايا الإقليمية والعالمية.