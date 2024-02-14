السيسي يزور تركيا أبريل المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 08:33 مساءً - رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدا أن زيارة رئيس تركيا لفتح صفحة جديدة لتعزيز العلاقات بين البلدين، وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: أتطلع لتلبية دعوة الرئيس التركي لزيارة تركيا أبريل المقبل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي أردوغان بقصر الاتحادية لعرض أهم ما جاء في المباحثات المصرية التركية.

وعقدت بمقر رئاسة الجمهورية قصر الاتحادية اليوم جلسة مباحثات موسعة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتباحث بشأن العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، خاصة وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.

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واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم نظيره التركي رجب طيب أردوغان وأعلن المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن رجب طيب أردوغان رئيس تركيا يزور مصر اليوم حيث من من المقرر أن يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات موسعة مع الرئيس أرودغان لدفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتباحث بشأن العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، خاصة وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.