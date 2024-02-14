السيدة انتصار السيسى وقرينة الرئيس التركى تزوران مقر الهلال الأحمر المصرى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 08:33 مساءً - زارت السيدة انتصار السيسي، رفقة قرينة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقر الهلال الأحمر المصري، وفقًا لقناة إكسترا نيوز.

واستمعت السيدة انتصار السيسي لشرح لما يقدمه الهلال الأحمر المصري دوره في دعم أهالي قطاع غزة منذ بداية العدوان، حيث تم تمرير ما يقرب من 210 آلاف طن مساعدات إنسانية سواء عن طريق الجو أو البحر أو البر.

السيدة انتصار السيسي تتفقد غرفة عمليات "حياة كريمة" رفقة قرينة الرئيس التركي

كما تفقدت السيدة انتصار السيسي رفقة قرينة الرئيس التركي غرفة عمليات مبادرة "حياة كريمة".

يأتي ذلك في إطار زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة، حيث عقد مباحثات ثنائية مع نظيره المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي.