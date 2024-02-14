محمود مسلم: حماس تريد وقف كامل لإطلاق النار بينما إسرائيل تتحدث عن هدنة مؤقتة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 08:34 مساءً - قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط بشكل كبير لإقرار هدنة في غزة، وتفعل ذات الأمر مصر، وقد شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على نتنياهو بعدم اجتياح رفح والاهتمام بالمدنيين وإيقاف الحرب، ما يعكس وجود ضغط دولي للحصول على أكبر مكاسب.

ويعتقد مسلم، في تصريحات لقناة العربية الحدث، أن الخلاف الأساسي في الوقت الحالي حول عدد الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيليين مقابل الرهائن لدى حماس، وأن حماس تريد وقف كامل لإطلاق النار بينما إسرائيل تتحدث عن هدنة مؤقتة تخرج منها الرهائن ثم تستكمل الحرب، لكن قد تنجح الضغوط الأمريكية هذه المرة خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم ووجود صعوبة في استكمال الحرب في هذا الشهر الكريم.

أضاف مسلم، أن مصر وقطر وبعض الدول تضغط على حماس للوصول إلى هدنة، بما فيه ذلك الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للتوافق حول الصفقة الأخيرة والمصالحة لإنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة من ويلات الحرب، لذلك الطرفين (إسرائيل وحماس) تواجهان ضغوطا لقبول الهدنة، لا سيما نتناهو الذي يواجه غضب في الداخل الإسرائيل من أهالي الرهائن.