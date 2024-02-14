بعثة الأهلي تصل الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 08:34 مساءً - وصلت منذ قليل بعثة النادي الأهلي إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا الجمعة المقبل، وتواجد في قائمة الأهلي 22 لاعباً أبرزهم رضا سليم الذي انضم للقائمة بعد غياب فترة طويلة للإصابة في الكتف منذ ديسمبر الماضي.

وتضم القائمة كلاً من، : مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ، كريم الدبيس ، علي معلول ، أكرم توفيق ، محمد هاني ، رامي ربيعة ،وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ، مروان عطية ، إمام عاشور ، عمرو السولية ،محمد مجدي أفشة" ، كريم نيدفيد ،مصطفي أبوالخير ، حسين الشحات وأنتوني موديست ، كريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ، رضا سليم ، ومحمود عبدالمنعم "كهربا".

ويغيب 11 لاعباً عن المباراة ، هم : وسام ابو علي ومحمد الشناوي ومحمود متولي وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وخالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي كريستو وبيرسي تاو ديانج للإصابة، بينما يغيب الثنائي عمر كمال ومحمود الزنفلي بسبب عدم القيد في القائمة الأفريقية.

وخاض الأهلي صباح اليوم ، الخميس، أخر مران بالقاهرة قبل تحرك الفريق إلى مطار القاهرة لبدء رحلة السفر إلى الجزائر على متن طائرة خاصة لخوض مباراة شباب بلوزداد بدوري ابطال أفريقيا التي ستقام في التاسعة من مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة.