محمود مسلم: مصر ترفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم إلى أي مكان خارجها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 08:34 مساءً - قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إن مصر ترفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم إلى أى مكان خارجها، ويستحيل أن تقبل ذلك في أي مفاوضات.

وأضاف مسلم، في تصريحات لقناة العربية الحدث، أن مصر ترفض احتلال إسرائيل لمحور فيلادلفيا واقتحام لرفح، وهددت في بيانات رسمية أنها سيكون لها رد فعل، وأن كل السيناريوهات مفتوحة في حالة هذا الاجتياج الذي قد يؤدي إلى التهجير القسري للفلسطينيين من رفح إلى سيناء، وتستند القاهرة أيضا على أن الفلسطينيين يرفضون التهجير لأنه سينهي القضية الفلسطينية.

وتابع: "الاتفاق بين طرفي الصراع لا يشترط وجود اجتماعات لكن وجود حوار، وهناك من يستطيع أن ينوب عن الجهتين في حوار، وحماس ينوب عنها مصر وقطر، وأعتقد أن الحوار سيستمر والجهتين عليهما ضغوط شعبية رهيبة لمحاولة حل الأزمة ووقف الحرب وإعادة الرهائن، وأعتقد أنه سيتم الوصول إلى حل خلال الأسابيع المقبلة".