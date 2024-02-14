فرصة ذهبية للحصول على شقة بأسهل إجراءات شقة متشطبة استلام فوري بصورة بطاقة الرقم القومي.. التفاصيل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبذل الدولة قصارى جهدها من أجل عيشة حياة كريمة لجميع المصريين، كما تدعم المواطنين ذو الإعاقة وتوفر لهم فرص متعددة نظرًا لحالتهم الخاصة، حيث تمنحهم الحكومة المصرية شقق متشطبة ووحدات سكنية مميزة بأسعار مخفضة جدا تناسب وضعهم المادي والاقتصادي كي يعيشون حياة كريمة مستقرة مع شريكة حياتهم.

شقق للأشخاص ذوي الإعاقة

في إحدى تصريحات صحفية للمستشار الإعلامي حسام الدين أمين، حدد عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية وقال إن نسبتهم تصل إلي 10.64 مليون مواطن، وهو ما يساوي 10.64% من إجمالي التعداد السكاني للدولة بأكمله.

شروط الحصول على شقة للأشخاص ذوي الإعاقة

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الشخص ذو الإعاقة من أجل الحصول على شقة متشطبة وجاهزة، تلك الشروط كما حددها حسام الدين المستشار الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تتمثل في:

أن يكون هذا الشخص مصري الجنسية.

لا يقل عمره عن 21 عام.

لا يزيد عمر المتقدم عن 50 عام.

يجب أن يكون من معدومي الدخل إلا يزيد راتبه عن 6 آلاف جنيه في حال إذا كان متزوج، و4 آلاف جنيه إذا كان أعزب.

أن يكون المتقدم غير حاصل على وحدات سكنية سابقة.

عدم حصول المتقدم على مسكن حتى لو كان ورث له بطريقة شرعية.

عدم حصول المتقدم على قرض تعاوني.

عدم حصول المتقدم على دعم من أي جهة حكومية او دعم من الخارج.

الأوراق المطلوبة للحصول على شقة ذوي الإعاقة