قبل شهر رمضان .. تعرف الأن علي جدول زيادة مرتبات ومعاشات شهر فبراير 2024

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الجدول الخاص بزيادة معاشات ومرتبات شهر فبراير بعد انتشار الكثير من الإشاعات في الفترة الأخيرة حول زيادة قيمة الرواتب والمعاشات قبل قدوم شهر رمضان نتيجة غلاء الأسعار، وقد تفاجئ المواطنين بنفي الحكومة لكل هذه الشائعات فقد جاء الرد بأن كل الزيادة في المعاشات والرواتب سوف تأتي وفق الموازنة العامة للدولة والتي يتم تقريرها في شهر يوليو القادم خلال هذا العام.

جدول زيادة المعاشات والرواتب فبراير 2024

يتم صرف المعاشات لكل المتقاعدين عن العمل لتخطي سن الستين عامًا أو لأسباب صحية، وقد أعلنت هيئة المعاشات عن مواعيد صرف المعاشات والرواتب للتقليل من التزاحم على البنوك أو ماكينات الصرف الآلي، ويأتي جدول زيادة المعاشات على النحو التالي: