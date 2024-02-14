قبل شهر رمضان .. تعرف الأن علي جدول زيادة مرتبات ومعاشات شهر فبراير 2024

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الجدول الخاص بزيادة معاشات ومرتبات شهر فبراير بعد انتشار الكثير من الإشاعات في الفترة الأخيرة حول زيادة قيمة الرواتب والمعاشات قبل قدوم شهر رمضان نتيجة غلاء الأسعار، وقد تفاجئ المواطنين بنفي الحكومة لكل هذه الشائعات فقد جاء الرد بأن كل الزيادة في المعاشات والرواتب سوف تأتي وفق الموازنة العامة للدولة والتي يتم تقريرها في شهر يوليو القادم خلال هذا العام.
جدول زيادة المعاشات والرواتب فبراير 2024
يتم صرف المعاشات لكل المتقاعدين عن العمل لتخطي سن الستين عامًا أو لأسباب صحية، وقد أعلنت هيئة المعاشات عن مواعيد صرف المعاشات والرواتب للتقليل من التزاحم على البنوك أو ماكينات الصرف الآلي، ويأتي جدول زيادة المعاشات على النحو التالي:
- رفع قيمة المعاش للمواطن من 1300 جنيه وحتي 1495 جنيه.
- رفع القيمة المالية في معاش المواطن من 1500 جنيه إلى 1725 جنيه.
- ربالإضافة إلى رفع قيمة المعاش للمواطن من 1600 جنيه إلى 1840 جنيه.
- رفع قيمة المعاش للمواطن من 2000 جنيه إلى 2300 جنيه.
- رفع قيمة المعاش للمواطن من 2300 جنيه إلى 2645 جنيه.
- كما تم رفع قيمة المعاش للمواطن من 2600 جنيه إلى 2990 جنيه.
- رفع قيمة المعاش للمواطن من 2900 جنيه إلى 3335 جنيه.
- رفع قيمة المعاش للمواطن من 2680 جنيه إلى 3200 جنيه.
- كذلك رفع قيمة المعاش للمواطن من 3500 جنيه إلى 4025 جنيه.
- رفع قيمة المعاش للمواطن من 3800 جنيه إلى 4730 جنيه.
- رفع قيمة المعاش للمواطن من 4100 جنيه إلى 4715 جنيه.
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