حقيقة تعطيل الدراسة بمدارس القاهرة والجيزة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 09:31 مساءً - تعطيل الدراسة، كشفت مديريات التربية والتعليم بمحافظتى القاهرة والجيزة، حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعطيل الدراسة غدا الخميس بالمدارس، بسبب سوء الأحوال الجوية.

تعطيل الدراسة بمحافظة القاهرة

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه لا تعطيل للدراسة غدا بمدارس القاهرة، وأنه يوم دراسي طبيعي، وذلك بعد التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس، والتأكد من عدم تأثير الطقس على الدراسة.

تعطيل الدراسة بمحافظة الجيزة

كما أعلن مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظ الجيزة، أنه لا تعطيل للدراسة غدا بمدارس الجيزة، وأن اليوم يوم دراسي عادي.

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة غدًا الخميس 15 فبراير بجميع المدارس (الحكومية والخاصة) والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عاما إجازة استثنائية غدًا الخميس 15 فبراير.

وأوضح بيان المحافظة أنه يستثنى من ذلك: القيادات، وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس، والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.