خبر زي السكر.. صرف 100 رغيف خبز من غير ما يكون معاك بطاقة تموين ولكن بشروط

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها سوف تمنح المواطنين الذين لا يملكون بطاقة تموين فرصة للحصول على ما يقرب من 100 رغيف خبر، ويأتي هذا الإعلان عن بطاقات الخبز لمساعدة المواطنين وتثبيت أسعار الخبز المميز.
صرف 100 رغيف خبز على بطاقة التموين
قامت وزارة التموين بالمصادقة على بدء توزيع بطاقة الخبز لكل المواطنين الذين لا يملكون بطاقات تموينية أو المواطنين الذين لا يستفيدون من الدعم الحكومي، ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل أعباء المعيشة عن المواطن نتيجة غلاء الأسعار المستمر، وتساعد هذه البطاقة على شراء الخبز المدعم بما يصل إلى 150 رغيف في حالة إعادة شحن البطاقة بمبلغ 100 جنيه، وسوف يحصل المواطن على 62 رغيف عيش إذا قام بتعبئة البطاقة بمبلغ 50 جنيه، وسوف يحصل على 25 رغيف عيش إذا قام بتعبئة البطاقة بمبلغ 25 جنيه.
كارت العيش الجديد
يرغب الكثير من المواطنين في مصر بالتعرف على الأمور التي تخص بطاقة التموين الجديدة، والتي تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وقد صرح وزير التموين الدكتور علي المصيلحي بأن الوزارة على استعداد تام لإصدار بطاقة التموين الجديدة التي تتم عبر نظام السداد المسبق، حيث يستطيع المواطن أن يستخدم بطاقة التموين للحصول على العيش المدعم بسعر مخفض عن سعر السوق، وسوف يتم منح المواطن الذي لا يمتلك بطاقة تموين أو دعم تمويني هذه البطاقة الجديدة حتي يتلقي نوع من الدعم الحكومي عبر شراء الخبز المدعم بسعر مخفض.
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