السيدة انتصار السيسى مرحبة بقرينة أردوغان: أتطلع لتعزيز سبل التعاون بشتى المجالات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 10:28 مساءً - رحبت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية بضيفة مصر العزيزة السيدة أمينة أردوغان حرم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك" :وإنني إذ تشرفت بلقاها على أرض مصر الغالية، كان لقاء وحديث زاخرا بالمناقشات حول موضوعات الحماية المجتمعية والمبادرات ذات الصلة بالمساعدات والجهود المصرية المبذولة في هذا الشأن، وقمنا بجولة تفقدنا خلالها غرفة عمليات حياة كريمة والهلال الأحمر المصري لمطالعة سير الأعمال"

وأضافت قرينة رئيس الجمهورية: "زيارة غالية وخطوة عزيزة للسيدة التركية الأولى على أرض مصر.. وأتطلع لتعزيز سُبل التعاون بيننا في شتى المجالات".