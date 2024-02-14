أخبار مصرية

السيدة انتصار السيسى مرحبة بقرينة أردوغان: تشرفت بلقاؤها على أرض مصر الغالية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 10:29 مساءً - رحبت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية بضيفة مصر العزيزة السيدة أمينة أردوغان حرم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

 

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وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك": أرحب بضيفة مصر العزيزة السيدة أمينة أردوغان حرم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.. وإنني إذ تشرفت بلقاؤها على أرض مصر الغالية، كان لقاء وحديث زاخر بالمناقشات حول موضوعات الحماية المجتمعية والمبادرات ذات الصلة بالمساعدات والجهود المصرية المبذولة في هذا الشأن".

 

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وأضافت السيدة انتصار السيسى: "قمنا بجولة تفقدنا خلالها غرفة عمليات حياة كريمة والهلال الأحمر المصري لمطالعة سير الأعمال. زيارة غالية وخطوة عزيزة للسيدة التركية الأولى على أرض مصر.. وأتطلع لتعزيز سُبل التعاون بيننا في شتى المجالات".

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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