محافظة القاهرة: لا تعطيل للدراسة غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 10:29 مساءً - نفت محافظة القاهرة صدور أي قرار بتعطيل للدراسة غدا الخميس، مؤكدة أن غدا يوم دراسى طبيعي، ولا صحة لما تردد عن تعطيل الدراسة، وأن الطقس غدا أمطار خفيفة إلى متوسطة على أماكن متفرقة، وفقا لإخطار هيئة الأرصاد.

وأكدت محافظة القاهرة، أنها نشرت سيارات لشفط مياه الأمطار بالتزامن مع سقوط الأمطار، وتمركز سيارات بمطالع ومنازل الكبارى والنقاط الساخنة التى تتجمع فيها المياه، بالتنسيق مع شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد الخميس، طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، كما تتكون الثلوج ليلاً علي مرتفعات سانت كاترين.

ومتوقع غدا أمطار غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على مطروح - اسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بور سعيد على فترات متقطعة، و أمطار متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من شمال سيناء وجنوب الوجه البحري ومدن القناه ومدن خليج السويس وشمال الصعيد ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة قد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وخليج العقبة .