حزب العدل: صلابة الموقف المصري سبب التحول العالمي تجاه القضية الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 11:30 مساءً - أكد النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، أن موقف مصر فى قضية غزة محترم أعاد الاعتبار للموقف المصرى ورد على كل الصغائر عن خفوت الدور المصرى وأنها تركت القضية الفلسطينية.

وأضاف عبد المنعم إمام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، على قناة on، أن الموقف المصرى وصلابته لا يمكن لأحد أن ينكره وهو السبب الرئيسى فى التحول العالمى اتجاه القضية الفلسطينية.

وأوضح عبد المنعم إمام، أن مصر إذا قبلت من أول لحظة فيما كان يعرض عليها وما تغرى به فى ظروف صعبة لم يكن أحد لينتبه لهذه القضية، ومنذ البداية نحن داعمون للموقف المصرى، والإدارة المصرية، والتاريخ ينصف ويرد على الدور المصرى الكبير فى دعم القضية الفلسطينية.