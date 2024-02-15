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أحمد جودة - القاهرة - "معارض اهلا رمضان 2024" بخصومات حتى 60% للمواطنين "اعرف المكان بسرعة"، مع بداية شهر رمضان الكريم لعام 2024، يبدأ المواطنون في التساؤل حول مواعيد وافتتاح معارض "أهلًا رمضان".

تعتبر هذه المعارض من أبرز الأحداث التي ينتظرها الناس في هذا الوقت من العام، حيث تقدم مجموعة واسعة من السلع الاستراتيجية بتخفيضات تصل إلى 30% وتُعتبر هذه المعارض مصدرًا رئيسيًا لتلبية احتياجات الناس خلال شهر رمضان المبارك.

يشمل هذا المقال تفاصيل عن مواعيد ومواقع معارض "أهلًا رمضان" في محافظات القاهرة والجيزة، بالإضافة إلى نظرة عامة على أسعار السلع الغذائية خلال هذه الفترة.

معارض اهلا رمضان 2024

تقوم وزارة التموين بافتتاح معرض أهلا رمضان بكلا من محافظة القاهرة وأيضا محافظة الجيزة بدءا من يوم الخميس القادم الذي سيكون موافقا الخامس عشر من فبراير 2024، ويكون المعرض مستمر بتلك المحافظتين حتى شهر بأكمله ومن الجدير بالذكر أن الأماكن الخاصة بمعرض أهلا رمضان بمحافظة الجيزة تكون كما يلي:

شارع البطل أحمد عبد العزيز.

شارع طلعت حرب شارع المشروع بميت عقبة شارع الصفا والمروة

أسعار السلع الغذائية في معارض اهلا رمضان

فيما يلي تلك الأسعار التي تتعلق بالسلع الغذائية بتلك المعارض الخاصة بأهلًا رمضان بمناسبة حلول الشهر الكريم 2024

سعر كيلو السكر يكون بما يقرب من نحو 27 جنيه مصري.

كذلك أن سعر كيلو الأرز في المعرض يكون بما يقرب من نحو 20 جنيه مصري وكذلك 25 جنيه مصري.

هذا بجانب من نحو 20 جنيه مصري.

كما أن سعر زجاجة الزيت سعرها لما يقرب من نحو 40 جنيه مصري وأيضا 45 جنيه مصري.

نقلت بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال النقاط السابقة كل ما يبحث عنة العديد من الأشخاص على مدار اليوم والساعة من خلال محركات البحث العالمية حول متابعة الأسعار الخاصة بالسلع الغذائية والسلع الأساسية التي يحتاج لها المواطن بشكل مستمر، ولذلك رصدت بوابة دوت الخليج الإلكترونية في موضوعها السابق معرفة بعض الأماكن الخاصة بمعارض أهلًا رمضان 2024 ونقلت أسعار السلع الأساسية المتوفره في معارض أهلًا رمضان 2024 ويحتاج لها كافة المواطنين على مدار السنة وليس في شهر رمضان المبارك فقط.