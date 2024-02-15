نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استحلوا حرمة الموتى.. نبش القبور للتنقيب عن الآثار في جبل السعودية بالعياط (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سادت حالة من الاستياء بين أهالي قرى مركز ومدينة العياط بمحافظة الجيزة، بعد أن تفاجأ الأهالي بعمليات حفر في أماكن متفرقة بمقابر جبل قرية السعودية، وانتهاك حرمة الموتى.

حيث فوجئ عدد كبير من الأهالي اللذين يقومون بعمليات دفن موتاهم بجبل قرية السعودية بمركز العياط في محافظة الجيزة، بوجود آثار حفر وتنقيب بجوار وأسفل مقابر البلدة، وهدم عدة مقابر بالمنطقة المنقب فيها، وذلك حال مشاركة الأهالي في تشييع جنازة.

وطالب الأهالي، الجهات الأمنية بمد بضبط أولئك الخارجين عن القانون ممن استحلوا حرمة الموتى والنبش أسفل القبور، وأبدوا أنزعاجهم من هذا الأمر خاصة أن هذه المقابر بجوار المنطقة الأثرية.

فيما يقوم بالدفن في جبل قرية السعودية 5 قرى وهم: السعودية، ابو العباس، ميت القائد، كفر قاسم، والجملة.

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